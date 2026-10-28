Dünyada bir ilke imza atan Mavi Sprey, Amerikan laboratuvarlarında başarısını tescilledi - Son Dakika
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Dünyada bir ilke imza atan Mavi Sprey, Amerikan laboratuvarlarında başarısını tescilledi

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Dünyada bir ilke imza atan Mavi Sprey, Amerikan laboratuvarlarında başarısını tescilledi
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Tayvan’da 1.500’ü aşkın katılımcıyla yürütülen çalışmada yüzde 90’ın üzerinde olumlu sonuç alan yenilikçi ürün Mavi Sprey, ABD’de Harvard Skin Studies olarak da bilinen CURTIS’teki klinik sürecini tamamladı.

Saç bakım ve yeni saç oluşumu sektöründe çığır açan yenilikçi ürün Mavi Sprey; henüz iki yıl önce Tayvan’daki klinik çalışmada 1.500’ün üzerinde katılımcıda yüzde 90’ın üzerinde olumlu sonuç elde ettikten sonra, şimdi de ABD'de etkisini kanıtladı.

Ürün, dünyanın en saygın ve bağımsız dermatoloji araştırma merkezlerinden biri olan Amerikan Harvard Skin Studies – CURTIS (Clinical Unit for Research Trials & Outcomes in Skin) bünyesinde gerçekleştirilen zorlu klinik süreçlerini başarıyla tamamladı.

Dünya genelinde bu prestijli unvanı ve klinik onayı almaya hak kazanan seçkin saç bakım markalarından biri olan Mavi Sprey, bilimsel başarısını küresel bir boyuta taşıdı. Bu büyük başarıyla Mavi Sprey, Türkiye’den uluslararası standartlarda bu kategoride öne çıkan ilk marka olma unvanını elde etti.

Klinik Analiz ve Test Sonuçları

Mavi Sprey’in elde ettiği bu tescil, Harvard Skin Studies bünyesinde yürütülen son derece zorlu, kapsamlı ve titiz bir denetim sürecinin ardından gerçekleşti. Bağımsız uzmanlar ve araştırmacılar tarafından tam 94 gün boyunca kesintisiz olarak analiz edilen ürün, hücresel düzeydeki kök aktivasyonu ve formül güvenliği açısından tüm testlerden kusursuz bir başarıyla geçti.

Harvard Skin Studies tarafından yapılan 3 aylık klinik değerlendirme raporuna göre:

Clinical Test Results (3-Month Evaluation)

*Harvard Skin Studies – CURTIS (Clinical Unit for Research Trials & Outcomes in Skin)

Dünyada bir ilke imza atan Mavi Sprey, Amerikan laboratuvarlarında başarısını tescilledi

Klinik Verilerin Ötesinde: Gerçek Kullanıcı Deneyimleri

Mavi Sprey’in bu güçlü etkisi yalnızca laboratuvar ortamındaki klinik testlerle sınırlı kalmadı; aynı zamanda 284 gerçek kullanıcı üzerinde de test edilerek sahadaki başarıları gözlemlendi. Kullanıcı geri bildirimlerinde elde edilen somut gözlemler ise şu şekilde:

• İlk 1.5 - 2 Hafta: Kullanıcıların dökülmelerinin büyük oranda durduğu ve saç çizgilerinde minik "bebek saç" çıkışlarının başladığı tespit edildi.

• 1. Ay: Saç tellerinde gözle görülür kalınlaşma, kök uyarımı ve hacim artışı kaydedildi.

• 3. Ay (90 Günlük Periyot): Seyrelen ve kellik oluşan bölgelerde 8000'i aşkın yeni saç telinin çıktığı hem klinik cihazlarla hem de kullanıcı deneyimleriyle doğrulandı.

Türkiye’nin Küresel Bilim Gururu Oldu

Harvard Skin Studies güvencesi, eşsiz uluslararası klinik başarıları ve sınırları aşan yenilikçi vizyonuyla Mavi Sprey; saç dökülmesi ve kellik sorununa karşı güçlü, etkili ve güvenilir bilimsel çözüm olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yerli mühendisliğin ve küresel standartlardaki Ar-Ge gücünün en somut örneklerinden biri olan bu devrim niteliğindeki ürün; yalnızca laboratuvar verileriyle sınırlı kalmayıp, milyonlarca hayata dokunan gerçek başarı hikâyeleriyle dünya pazarındaki büyük yankısını ve gördüğü yoğun ilgiyi sonuna kadar hak ediyor.

Amerika Birleşik Devletlerisaç bakımıTayvanSon Dakika

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