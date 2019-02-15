Dünyada Nükleer Santrallerin Yakınında Tarım Yapılıyor"

Gülnar
Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, dünyada birçok tarım ülkesinde nükleer santraller bulunduğunu ve bu santrallerin yakınında tarım yapıldığını belirterek, Fransa
'da bunu gözleriyle gördüğünü söyledi.
Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, dünyada birçok tarım ülkesinde nükleer santraller bulunduğunu ve bu santrallerin yakınında tarım yapıldığını belirterek, Fransa'da bunu gözleriyle gördüğünü söyledi. Mersin
'de yapımı devam eden Akkuyu
NGS'nin de bölge tarımına olumsuz etkisi olmayacağını ifade eden Işık, yanlış algı ve bilgi eksikliğinin giderilmesi için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Rusya
Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli
Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge tarımına etkilerine yönelik tartışmalar sürerken, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık'tan farklı bir değerlendirme geldi. Türkiye
'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS'nin bölge tarımını olumsuz etkilemeyeceğini, Fransa'ya yaptığı nükleer santral gezisiyle anladığını dile getiren Işık, izlenimlerini anlattı.
2015 yılında Mersin ve Sinop
'tan bir grupla beraber Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun davetlisi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Fransa'ya teknik bir gezi yaptıklarını aktaran Işık, Fransa'daki çeşitli nükleer santralleri ziyaret ettikten sonra kafasındaki soru işaretlerine cevap bulduğunu ifade etti. Işık, "Akkuyu NGS'nin bölgemizdeki tarıma olumsuz etkisi olmayacağını Fransa'ya yaptığımız NGS ziyareti sırasında gözlemledim. Dünyada tarım ülkesi olarak görülen ülkelerin tamamında NGS var. Örneğin dünya tarım ihracatında birinci sırada yer alan Amerika
, yine ilk sıralarda yer alan ve benim de ziyaret ettiğim Fransa. Bu gezi öncesi nükleer güç santrallerinin tarıma olumsuz etkileri olabileceği düşüncesindeydim. Fransa'ya yapılan bu ziyarette, CEA Marcoule, Flamanville nükleer enerji santrallerini ziyaret ettik. Nükleer santrallerin yakınında tarımsal üretimin sürdüğünü gördüm. Bağcılık sürüyor, her türlü tarım ve hayvancılık var. Nesillerdir tarım ürünleri üretiyorlar ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyorlar. Turizm sürüyor, balıkçılık sürüyor. Nükleer enerji santrallerinin tarım faaliyetleri üzerine etkileri hakkında Fransız yetkililere doğrudan sorularımızı sorduk. Sonuç olarak, Akkuyu NGS'nin Gülnar'da tarıma herhangi bir zararı olacağını düşünmüyorum" dedi.
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