Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! - Son Dakika
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Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu!

25.06.2022 09:53
Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu!

Car Industry Analysis, 2021'de globalde en çok satan otomobilleri paylaştı. Peki hangi otomobil nasıl bir performans gösterdi?

Otomotiv pazarındaki hareketlilik sürüyor. Bilindiği üzere son yıllarda küresel çip krizi, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi sorunlar patlak verdi. Bunlar, her alanda olduğu gibi otomobil işini de olumsuz yönde etkiledi. Bu süreçte üretim büyük ölçüde yavaşlarken, fiyatların da aksi şekilde arttığına şahit olduk.

Ancak şu sıralar otomotiv pazarında bir toparlanma söz konusu. Üretim kapasitesi yeniden eski seviyelerine yaklaşmaya başladı. Peki an itibariyle dünyanın en çok satan otomobilleri hangileri? Car Industry Analysis açıkladı!

Dünyanın en çok satan otomobilleri

Car Industry Analysis, 2021'de globalde en çok satan otomobilleri paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl tüm dünyada en çok tercih edilen model, 1 milyon 132 binle Toyota RAV4 oldu. Bir önceki yıla kıyasla satışları yüzde 6 oranında artan SUV'u 1 milyon 104 binle Toyota Corolla takip etti.

Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu!

Listenin üçüncü sırasında 903 bin satışla Honda CR-V karşımıza çıkarken, dördüncü sırada 693 bin adet satılan Nissan Sentra yer alıyor. Toyota Camry ise beşinci sıradan kendine yer buldu.

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Dünyanın en çok satan otomobilleri listesinde öne çıkan detaylardan birisi de Tesla Model 3 oldu. Araç, 2020'de 21. sıradaydı, ancak sektörün günden güne elektriklenmesiyle satışlarını artırdı. 2021 itibariyle yüzde 40 oranında büyüdü ve satışlarını 508 bine kadar çıkardı. Listede dokuzuncu sıraya yükseldi. Öte yandan 2022'nin sonunda ilk beşe gireceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomotiv sektörü ne durumda? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu! - Son Dakika

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