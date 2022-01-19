"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor - Son Dakika

Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2 kez yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, genç insan kaynağıyla birlikte Türkiye'nin bilimde daha iyi noktalara ulaşacağı inancını taşıyor.

Beydemir, Stanford Üniversitesinden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan ve dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi'nde 2020 yılında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376'ncı, 2021 yılında ise herhangi bir sıralama yapılmayan listede ikinci kez yer aldı.

Beydemir, akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterlerin değerlendirmeye alındığı listede "Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya" alanında yaptığı çalışmalarıyla 2021 yılında listeye giren Türkiye'deki bin 150 akademisyenden biri oldu.

Beydemir, AA muhabirine, kendisi gibi Türkiye'deki birçok bilim insanının da bu listede yer almasının Türkiye'nin ve Türk biliminin ne kadar geliştiğini gösterdiğinin bir örneği olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce üniversitelerde ve bilim alanlarında ciddi yetersizliklerin olduğunu kaydeden Beydemir, son 10-15 yıllık dönemde Türkiye'de önemli bilim insanlarının yetiştiğini vurgulayarak, "Bu bilim insanların bir kısmının yurt dışına gidip geldiği, bir kısmının ülke içinde yetişerek önemli işlere imza attığını biliyoruz. Bizim de bu dönemlerde yetişmemiz ve bizden önceki hocalarımızın bize hem bilimsel hem de sosyal açıdan ciddi desteklerinin olması bizi bu konuma getirmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye'den bu listeye giren bilim insanları içinde yalnız olmadığını dile getiren Beydemir, "Birçok dalda birçok hocamız çok iyi derecelerle bu araştırma listesine dahil oldular ve dahil olmaktadırlar. BŞEÜ'den de benimle birlikte 2 arkadaşımız daha bu listeye girdiler. Tabii bizim yönetici olmamız hasebiyle de ciddi anlamda bir yankısının da olduğunu müşahede ettik." dedi.

Genç araştırmacılara seslenerek bilimin bir iş ve para kazanma yolu olmadığını ifade eden Beydemir, "Bilim bir zevktir. Eğer siz bu işi yaparken zevk alıyorsanız, bir emniyet görevlisinin gece kalkıp bizim için dışarıda olması, olaylara müdahale etmesi gibi düşündüğünüzde biz de esasen gece gündüz demeden, bazen gecenin yarısında aklımıza gelen bir konuyu, bilimsel bir açılımı yapabilmek için laboratuvara gittiğimiz dönemleri biliyoruz. Eğer bu şekilde bir gencimiz kendini motive ederse bilimde bence Türkiye'nin önü çok açıktır. " diye konuştu.

Avrupa ülkelerine göre genç insan kaynağının Türkiye'de gerçekten çok yüksek olduğuna değinen Beydemir, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir konumdayız. Gençlerimizin sadece bilimsel açıdan söylemiyorum ama hangi işte çalışıyorsa en iyisini yapacağına ben inanıyorum. Bilimde de böyleyiz. Gençlerimize güveniyoruz. Bundan sonra da bizden çok daha iyi dereceler alacaklarına eminiz."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in öz geçmişi

Beydemir, 2002 yılı Haziran-Temmuz aylarında Almanya'nın Hannover şehrinde, Max-Planck Ensitüsünden burs alarak "Bazı fare genlerinin cDNA'larının üretilmesi, klonlanması, antisens mRNA'larının üretimi ve in situ hibridizasyon" konulu çalışmaya katıldı.

2002 yılında yardımcı doçent ve 2006 yılında doçent unvanlarını alan Beydemir, 2010 yılı Haziran-Temmuz aylarında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Floransa Üniversitesinde "Bazı karbonik anhidraz genlerinin klonlanması ve enzim üretilmesi" konulu bir çalışmada bulundu. 2012 yılında profesör unvanını alan ve 2015'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Putra Üniversitesine Mevlana Programı çerçevesinde giden Beydemir, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Biyoteknoloji Fakültesinde "Protein Structures and Enzymes" konulu dersi anlattı.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir, TÜBİTAK, DPT, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonlarınca desteklenen 23 adet projede görev aldı. Toplamda 26 lisansüstü tezi tamamlattı.

Beydemir'in SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde 160, SCI kapsamı dışında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde ise 14 olmak üzere toplam 174 makalesi yayımlandı. 51'i uluslararası kongrelerde ve 80'i ulusal kongrelerde olmak üzere toplam 131 adet tebliğe sahip Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in makalelerine şimdiye kadar 5 bin 410 adet atıfta bulunuldu. Beydemir'in XIX. Ulusal Kimya Kongresi Organizasyon Komitesi tarafından 1 posteri birincilik ödülüne layık görüldü.

27. Ulusal Kimya Kongresi'nde Beydemir ve grubunun hazırladığı sözlü bildiriye birincilik ödülü verildi. Prof. Dr. Beydemir'in SCI kapsamındaki yayımlanmış olan 23 makalesi 20 uluslararası farklı kitaplarda atıf edildi.

32 yurt dışı, 1 yurt içi dergide makale inceleme uzmanı ve 1 yurt içi dergide editörler kurulunda görev yapan Beydemir, birçok kongrede bilim kurulu üyeliği ve düzenleme kurulu üyeliği görevini yürüttü.