Üye Girişi
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor - Son Dakika

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor

19.01.2022 11:20
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor

Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2 kez yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr.

Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2 kez yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, genç insan kaynağıyla birlikte Türkiye'nin bilimde daha iyi noktalara ulaşacağı inancını taşıyor.

Beydemir, Stanford Üniversitesinden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan ve dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi'nde 2020 yılında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376'ncı, 2021 yılında ise herhangi bir sıralama yapılmayan listede ikinci kez yer aldı.

Beydemir, akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterlerin değerlendirmeye alındığı listede "Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya" alanında yaptığı çalışmalarıyla 2021 yılında listeye giren Türkiye'deki bin 150 akademisyenden biri oldu.

Beydemir, AA muhabirine, kendisi gibi Türkiye'deki birçok bilim insanının da bu listede yer almasının Türkiye'nin ve Türk biliminin ne kadar geliştiğini gösterdiğinin bir örneği olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce üniversitelerde ve bilim alanlarında ciddi yetersizliklerin olduğunu kaydeden Beydemir, son 10-15 yıllık dönemde Türkiye'de önemli bilim insanlarının yetiştiğini vurgulayarak, "Bu bilim insanların bir kısmının yurt dışına gidip geldiği, bir kısmının ülke içinde yetişerek önemli işlere imza attığını biliyoruz. Bizim de bu dönemlerde yetişmemiz ve bizden önceki hocalarımızın bize hem bilimsel hem de sosyal açıdan ciddi desteklerinin olması bizi bu konuma getirmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye'den bu listeye giren bilim insanları içinde yalnız olmadığını dile getiren Beydemir, "Birçok dalda birçok hocamız çok iyi derecelerle bu araştırma listesine dahil oldular ve dahil olmaktadırlar. BŞEÜ'den de benimle birlikte 2 arkadaşımız daha bu listeye girdiler. Tabii bizim yönetici olmamız hasebiyle de ciddi anlamda bir yankısının da olduğunu müşahede ettik." dedi.

Genç araştırmacılara seslenerek bilimin bir iş ve para kazanma yolu olmadığını ifade eden Beydemir, "Bilim bir zevktir. Eğer siz bu işi yaparken zevk alıyorsanız, bir emniyet görevlisinin gece kalkıp bizim için dışarıda olması, olaylara müdahale etmesi gibi düşündüğünüzde biz de esasen gece gündüz demeden, bazen gecenin yarısında aklımıza gelen bir konuyu, bilimsel bir açılımı yapabilmek için laboratuvara gittiğimiz dönemleri biliyoruz. Eğer bu şekilde bir gencimiz kendini motive ederse bilimde bence Türkiye'nin önü çok açıktır. " diye konuştu.

Avrupa ülkelerine göre genç insan kaynağının Türkiye'de gerçekten çok yüksek olduğuna değinen Beydemir, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir konumdayız. Gençlerimizin sadece bilimsel açıdan söylemiyorum ama hangi işte çalışıyorsa en iyisini yapacağına ben inanıyorum. Bilimde de böyleyiz. Gençlerimize güveniyoruz. Bundan sonra da bizden çok daha iyi dereceler alacaklarına eminiz."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in öz geçmişi

Beydemir, 2002 yılı Haziran-Temmuz aylarında Almanya'nın Hannover şehrinde, Max-Planck Ensitüsünden burs alarak "Bazı fare genlerinin cDNA'larının üretilmesi, klonlanması, antisens mRNA'larının üretimi ve in situ hibridizasyon" konulu çalışmaya katıldı.

2002 yılında yardımcı doçent ve 2006 yılında doçent unvanlarını alan Beydemir, 2010 yılı Haziran-Temmuz aylarında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Floransa Üniversitesinde "Bazı karbonik anhidraz genlerinin klonlanması ve enzim üretilmesi" konulu bir çalışmada bulundu. 2012 yılında profesör unvanını alan ve 2015'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Putra Üniversitesine Mevlana Programı çerçevesinde giden Beydemir, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Biyoteknoloji Fakültesinde "Protein Structures and Enzymes" konulu dersi anlattı.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir, TÜBİTAK, DPT, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonlarınca desteklenen 23 adet projede görev aldı. Toplamda 26 lisansüstü tezi tamamlattı.

Beydemir'in SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde 160, SCI kapsamı dışında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde ise 14 olmak üzere toplam 174 makalesi yayımlandı. 51'i uluslararası kongrelerde ve 80'i ulusal kongrelerde olmak üzere toplam 131 adet tebliğe sahip Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in makalelerine şimdiye kadar 5 bin 410 adet atıfta bulunuldu. Beydemir'in XIX. Ulusal Kimya Kongresi Organizasyon Komitesi tarafından 1 posteri birincilik ödülüne layık görüldü.

27. Ulusal Kimya Kongresi'nde Beydemir ve grubunun hazırladığı sözlü bildiriye birincilik ödülü verildi. Prof. Dr. Beydemir'in SCI kapsamındaki yayımlanmış olan 23 makalesi 20 uluslararası farklı kitaplarda atıf edildi.

32 yurt dışı, 1 yurt içi dergide makale inceleme uzmanı ve 1 yurt içi dergide editörler kurulunda görev yapan Beydemir, birçok kongrede bilim kurulu üyeliği ve düzenleme kurulu üyeliği görevini yürüttü.

YORUMLAR
500

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları'ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor - Son Dakika


CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı         
18:01
Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı         
17:46
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:07:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan BŞEÜ Rektörü Beydemir, gençlere güveniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement