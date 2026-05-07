Dünyanın konuştuğu rokete kadın eli değdi! İşte projenin başındaki isim
Dünyanın konuştuğu rokete kadın eli değdi! İşte projenin başındaki isim

Dünyanın konuştuğu rokete kadın eli değdi! İşte projenin başındaki isim
07.05.2026 10:07
Dünyanın konuştuğu rokete kadın eli değdi! İşte projenin başındaki isim
Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, SAHA İstanbul'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, "Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlarLa hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. YILDIRIMHAN, Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan bir proje" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkıyor. 4 tane sıvı yakıt roket motora sahip olan füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. 

10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

17,5 metre boyunda ve 1,5 metre çapında olan füze, yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıktı. YILDIRIMHAN tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası yer alırken, burun kısmındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.

"YAKITININ BİLE SERİ ÜRETİMİ OLDUKÇA ZOR"

Türkiye'nin en büyük kıtalar arası balistik füzesi olan YILDIRIMHAN hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti. Kuzulu, "YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile sahip bir balistik füze, kıtalararası. Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut. İçerisinde de UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımı var. Dolayısıyla da hızı, atmosfer içerisinde 9 Mach, atmosfer dışında da 25 Mach şu anki planlarımız içerisinde. Sıvı yakıt Türkiye'de üretimi olmayan bir ürün aslında. Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlara hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. Ancak yakıtın seri üretimi oldukça zor bir süreç. Biz de daha önce laboratuvar ortamında eser miktarlarda üretebildiğimiz ama üzerinde çalışarak, çalışma sistemlerini değiştirerek seri üretime geçtiğimiz anda YILDIRIMHAN'ı ortaya koymaya karar verdik bakanlık olarak" diye konuştu.

"ÇOK YETENEKLİ ÇALIŞANLARIMIZ VAR"

YILDIRIMHAN'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kuzulu, "Milli Savunma Bakanlığı olarak yaklaşık 27 tane askeri kara ve hava fabrikamız, 4 tane de büyük tersanemiz mevcut. Yaklaşık 100 yıllık bir mazisi var aslında. Bu fabrikaların tamamında teknik personelimiz mevcut ve çok uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan bütün malzemelerin bakım, onarım ve düzeltmeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla da hani bu yeni bir şey değil aslında. Bizim çok yetenekli fabrikalarımız ve çok yetenekli çalışanlarımız var. Bu da bizim vizyonumuzun yansıması olarak burada sergiliyoruz. Buradan bütün çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, özellikle Ar-Ge Merkezi personelimize" ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi, Gündem, Son Dakika

