Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi - Son Dakika

Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi

Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi Başkan Aşgın, okullar açılmadan söz verdiği leblebileri gönderdi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, okulun ilk günü için çocuklara verdiği 81 ilde 81 okula leblebi sözünü yerine getirdi.

Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi

Başkan Aşgın, okullar açılmadan söz verdiği leblebileri gönderdi

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, okulun ilk günü için çocuklara verdiği 81 ilde 81 okula leblebi sözünü yerine getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler uzun bir süre okullarından ayrı kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Mart tarihinde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" demişti. Bu paylaşım karşısında çeşitli iller kendi yörelerine ait meşhur ürünleri okulun ilk günü çocuklara göndereceklerini belirtmiş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 81 ilde 81 okula leblebi sözü vermişti. Sözünü yerine getiren Başkan Aşgın, okulların açılacağı 21 Eylül öncesinde leblebilerin Çorum'dan kargo ile yola çıktığını duyurdu.

Başkan Aşgın, "Dünyanın merkezi Çorum'dan 81 ildeki öğrencilerimize leblebi ikramı sözü vermiştik. Okulların açıldığı ilk günün ilk teneffüsünde leblebiler de bizden olsun demiştik. Bugün itibarıyla hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilden 81 okulumuzdaki çocukları leblebi ile buluşturmak üzere leblebilerimizi paketleyerek gönderdik. Çocuklarımıza afiyet olsun. Bu vesile ile yeni eğitim ve öğretim döneminin öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi

Halil İbrahim Aşgın, Ziya Selçuk, Koronavirüs, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi - Son Dakika

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