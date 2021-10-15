Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı - Son Dakika

Dün İzmit Ömer Türkçakal bulvarında edinilen bilgiye göre rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu.

GAZA BASIP KAÇTI

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

POLİS MEMURUNU SÜRÜKLEDİ

Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ARACIN İÇERİSİNDE TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU

Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Aracın içerisinde yapılan aramalarda TBMM araç giriş kartı bulundu.

CHP TEŞKİLATINDAN BÜLENT SADIKOĞLU'NA AİT ÇIKTI

Plakadan sorgulama yapılan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Polis memurunu yaralama suçundan Sadıkoğlu'nun firari olarak arandığı öğrenildi.