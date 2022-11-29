Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler silah çekti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler silah çekti: 1 ölü, 2 yaralı

29.11.2022 09:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekiplerinin takibe alıp, "dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler polislerin bu çağrısına ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken 2 polis de ayağından yaralandı.

Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde iddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro'da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURLARININ DURUMU İYİ

Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler silah çekti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:33 Yıllar sonra sahneye çıktı! Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena, dans performansıyla hayran bıraktı
09:32 Haddini aşan açıklama! Miçotakis'in sözlerine Yunan basını "Ankara'ya net mesaj" manşetini attı
09:29 Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı
09:16 Aldatıldığını sanan Taylandlı kadın intikam için tehlikeli bir yol tercih etti!
09:13 Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu
09:09 Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
09:01 Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var
08:54 Gümüşhane'de halk, kuyruğu ve ayağı kesik, çenesi kırık kedilere zarar verenlerin bulunmasını istiyor
08:50 Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor
08:30 Bartın'da feci kaza! Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 10:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler silah çekti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement