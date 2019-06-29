Son Dakika Haberleri: "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" başladı
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"Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" başladı

20 dakika önce

Ardahan'da, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği başladı.

Ardahan'da, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği başladı.
Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, Dursun Akçam Kültür Evi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri'nin bölgenin kültürü açısından önemli olduğunu söyledi.
Kılıç, etkinliği önemsediklerini belirterek, katılımcılara Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın selamını iletti.
Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam da etkinliklerin bölgenin kültürünü yaşatmak açısından önemli olduğunu anlatarak, katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Etkinliklerle yörede hoşgörü ve kardeşlik havasını yaşatmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Akçam, "Bu etkinlik, bir Anadolu çocuğu olan Dursun Akçam anısına düzenleniyor. 15 yıldır kültür sanat günlerini yapıyoruz, bu gerçekten küçümsenecek bir şey değil. Bizler yaptıklarımızla çok yönlü düşünmeye, herkese söz hakkı vermeye alışıyoruz. Özellikle de bize ait olanı hiçbir ayırım gözetmeden biz bize paylaşmaya çaba gösteriyoruz." dedi.
Etkinlik, Yücel Feyzioğlu'nun "Kültür dünyamızda masallar" konulu söyleşisiyle devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Mehmet Kılıç, Ardahan, Dursun Akçam, Güncel
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