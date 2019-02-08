Son Dakika Haberleri: Duruşmada Avukatlar ile Hakim Arasında 'Usul' Tartışması...

Duruşmada Avukatlar ile Hakim Arasında 'Usul' Tartışması...

38 dakika önce

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında 'usul" tartışması yaşandı.

Duruşmada Avukatlar ile Hakim Arasında 'Usul' Tartışması..., System.String[]
İSTANBUL Adalet Sarayı'nda görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında 'usul" tartışması yaşandı.  Hakim, oturarak konuşan avukatı uyararak, ayağa kalkmasını istedi. "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" diyerek ayağa kalkmayan avukat ile avukata destek veren meslektaşları salondan çıkarıldı. Gazetecilerin soruları üzerine Avukat Ali Rıza Dizdar, hukukun ihlal edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

 

AVUKATTAN HAKİME "BÖYLE BİR USUL YOK; SADECE HÜKÜM AYAKTA DİNLENİR"

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davada hakim ile avukat arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tanığın dinlendiği duruşmada, sanık avukatı ayağa kalkmadan konuşunca uyarıldı. Diğer sanık Avukatı Ali Rıza Dizdar da oturduğu yerden konuşarak "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" dedi. Bunun üzerine hakim Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin içtihadını hatırlatarak, bunun bir duruşma disiplini olduğunu, uygulanması gerektiğini, duruşma disiplinine uyulmadığı takdirde duruşma salonundan çıkartılacağını söyledi. Avukat Dizdar ise ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sorma hakkı olduğunu tekrarladı. Söz verilen müşteki ve sanık avukatları da meslektaşları Dizdar dışarı çıkarılırsa kendilerinin de çıkacaklarını söyledi. 

 

AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Bunun üzerine hakim de ara karar verilirken hiçbir avukatın ayağa kalkmadığını, avukatlara duruşma disiplini icabı ayağa kalkmaları gerektiği  hatırlatılmasına rağmen kalkmamakta ısrar etmeleri sebebiyle şikayetçi avukatı ile sanıkların avukatlarının Ceza Muhakemesi  Kanunu'nun  203/3 maddesi gereğince duruşma salonundan çıkarılmalarına karar verdi. Bunu da tutanaklara yazdırdı.  Salondaki avukatlar çıkarıldıktan sonra 2 tanık dinlendi ve duruşma ertelendi.

 

AVUKAT DİZDAR: AVUKATLARIN HAKLARI ZEDELENEMEZ 

Duruşma salonu önünde bekleyen Avukat Ali Rıza Dizdar gazetecilerin soruları üzerine bunun  avukat haklarına karşı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Bir hukuk genel kurulu kararıyla avukatları ayağa kaldırtmak istedi. Halbuki avukatlar ayağa kalkmaz. Ceza Usulu Muhakemesi Kanununda  'Hüküm bütün herkes tarafından ayakta dinlenir' der. Çünkü hüküm verilirken Türkiye Cumhuriyeti ile başlar öyle hüküm verir. Onun dışında avukatların sürekli ayağa kalkıp, soru sorarken ayakta olması diye bir şey yok. Savcı da ayağa kalksın o zaman. Biz kalkmıyorsak" dedi.

 

Hukukun ihlal edildiğini söyleyen Avukat Dizdar, avukatlar olmadan tanıkların dinlendiğini, her iki taraf avukatlarının da soru hakkının alındığını belirtti. Dizdar, "Avukatların hakları zedelenemez. Savcılar, hakimler x-ray'e çantalarını koymadan geçiyorlarsa avukatların da geçmesi lazım. Burada adaletsizlik üst boyuta ulaşmış durumda" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duruşmada Avukatlar ile Hakim Arasında 'Usul' Tartışması...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]