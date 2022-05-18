'DÜŞÜNEN ADAM'IN HEYKELİNİ YAPAN RODİN'İN ESERLERİ ANTALYA'DA

'Düşünen Adam', 'Öpücük', 'Eve (Havva)' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'in, KKTC'li iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundaki 22 eseri, Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' adlı sergisi Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) izleyiciyle buluştu. Bugün lansmanı gerçekleşen sergi, 19 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında sanat severlerle buluşmayı bekliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 140'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer aldı.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ

Serginin lansmanında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya tarihine geçecek sanat olaylarından birisine imza attıklarını ve 2006 yılında Sabancı Müzesi'ndeki sergiden sonra Türkiye'nin ikinci Rodin sergisini açtıklarını anlattı. Rodin heykellerinin Girne'den aylar süren bir çalışmayla, başta Sayın Erbil Arkın olmak üzere çok sayıda kişinin ve kuruluşun özel destek ve gayretleriyle geldiğine dikkati çeken Davut Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yardımına rağmen 4-5 ay boyunca bu sergi için olağanüstü bir çaba harcadıklarını aktardı. Çetin, gümrük işlemleri, sigorta gibi her aşama için uğraştıklarını ve sonunda Rodin'in Antalya'ya geldiğini söyledi.

Rodin koleksiyoneri Erbil Arkın'ın ATSO'ya kayıtlı bir üye olduğunu Serbest Bölge'de yatırım yaptığını belirten Çetin, Arkın'ın Rodin koleksiyonu ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi gibi projeleri için tebrik ettiğini söyledi. Çetin, "18'inci sergimiz. Çok emek çektiğimiz, çok emek verdiğimiz Erbil Bey'in ve ARUCAD Üniversitesi'nin çok büyük katkı verdiği bir sergiyi açıyoruz. Bundan sonra Antalya'da bu kültür daha da gelişerek devam edecek" dedi.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞEREF'

Koleksiyoner Erbil Arkın ise Rodin sergisinin açılmasının büyük bir gurur olduğunu aktardı. Arkın, "Aramızda sular var ama kardeşiz. Biraz sanatı tanıtabilirsek ne mutlu bize. ARUCAD'ın mottosu 'Medeniyet ve sanat birdir'. Birisi yoksa öbürü olamaz. Bizim için büyük bir şereftir. İnşallah tekrar tekrar böyle şeyler yaparız" diye konuştu.

19 MAYIS'TA ÜCRETSİZ

Konuşmaların ardından AKS binasında bulunan Rodin heykelleri sergisi Erbil Arkın ve Davut Çetin tarafından gezdirildi. Arkın, 22 eserin hikayesini tek tek anlattı. Yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak olan sergi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 1 günlüğüne ücretsiz olacak.