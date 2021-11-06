Isparta'da bulunan Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsü, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan görüntünün açıklama kısmında "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için IspartaEğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Komando Marşı ile yayınlanan videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı - Son Dakika