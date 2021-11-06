Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Isparta'da bulunan Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsü, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

3 BİN PERSONEL KATILDI

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan görüntünün açıklama kısmında "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için IspartaEğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SOMALİ VE AZERBAYCAN BAYRAĞI DA AÇILDI

Komando Marşı ile yayınlanan videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.