Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

27.05.2022 12:40
Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt Yaylası'nda İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda yapılan 14. Bölge UMKE Tatbikatı'na, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den UMKE ekipleri katıldı.

Tatbikatta, helikopter kazası, ormanda kaçak kesim yapan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi, verilen koordinatlara göre hastanın yer tespiti, çoklu trafik kazası, kaza alanında triyaj uygulamaları, temel yaşam desteği, travmalı hastalara yaklaşım, iletişim ve bilgi akışının sağlanması, 4x4 araç vinçleme teknikleri, araç kurtarma ekipmanı eğitimi ve uygulaması, acil yardım ünitesi kurulumu ve acil yardım aracı tanıtımı gibi konularda eğitim verildi.

Afetler açısından yüksek risk taşıyan bölgede, hazırlıklı olma bilincini canlı tutmak, sağlık hizmetleri açısından kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ile uyumu sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikat 3 gün sürdü.

Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Düzce'de tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor Düzce'de tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement