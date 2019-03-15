Son Dakika Haberleri: Düzce'de Fuhuş Operasyonu

Düzce'de Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

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Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhşa aracılık ettiği belirlenen 12 kişiyi takibe aldı.

Fiziki ve teknik takibin ardından, fuhuş yaptığı tespit edilen D.D, K.L, M.O, H.U ve H.H ile yabancı uyruklu D.Z, M.A, A.S'yi gözaltına alındı.

Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin yakınları, adliye önünde görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Polislerin araya girmesiyle grup adliye önünden uzaklaştırıldı.

Kadınların ise Zührevi Hastalıklar Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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