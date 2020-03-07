Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Gölyaka sapağı mevkisinde, Yusuf Kaplan idaresindeki 54 ABY 051 plakalı otomobil ile Abdullah Ayar yönetimindeki 34 HY 943 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Bahriye Aycı, Şaziye Doğan ile Ömer ve Kadir Ayar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yusuf Kaplan, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayındaki koronavirüs sözleri nedeniyle Meral Akşener'e teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]