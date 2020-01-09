Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı

6 saat önce

Düzce(İHA) – Düzce'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs şarampole uçtu.

Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı, System.String[]

Düzce(İHA) – Düzce'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs şarampole uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Düzce'nin Düverdüzü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tahsin Ç.'nin kullandığı 34 TY 979 plakalı minibüs, Düzce'den Düverdüzü köyüne seyir halindeyken yoldaki karlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada minibüs içinde bulunan sürücü Tahsin Ç. ile birlikte Mustafa Ç., Sevim Ç., Hatice G., Nigar G. yaralandı. Yaralılar, Düzce Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


İtfaiye ekipleri şarampolde yan duran minibüsü kaymaması için zincirlerle ağaçlara bağladılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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