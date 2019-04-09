Düzce'de Kazada Ölen 6 Kişinin Cenazeleri Mardin'e Götürüldü
21 dakika önce
Düzce'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
Düzce
'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin
'e götürüldü.
Gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova
rampaları mevkiinde meydana gelen kazada, Gaziantep
'den İstanbul
'a taziye ziyaretine giden akrabaların bulunduğu minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girerken kazada Sedat Atız, Amzo Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol
yaşamlarını kaybetti. 5 kişi ise tedavi altına alındı. Kazada yaşamlarını kaybedenlerin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
morgundan alınarak cenaze araçları ve otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'na götürüldü. Cenazeler buradan uçakla toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe
ilçesine götürülecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: DHA
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