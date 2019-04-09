Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kazada Ölen 6 Kişinin Cenazeleri Mardin'e Götürüldü

Düzce'de Kazada Ölen 6 Kişinin Cenazeleri Mardin'e Götürüldü

21 dakika önce

Düzce'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Düzce'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada, Gaziantep'den İstanbul'a taziye ziyaretine giden akrabaların bulunduğu minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girerken kazada Sedat Atız, Amzo Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. 5 kişi ise tedavi altına alındı. Kazada yaşamlarını kaybedenlerin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze araçları ve otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Cenazeler buradan uçakla toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

Düzce, Mardin, Güncel
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