Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

14.12.2025 20:19  Güncelleme: 22:00
Düzce'de çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, bir süre önce faaliyetini durduran ve emanet ettikleri birikimlerini geri vermediklerini öne sürdükleri kuyumcunun evinin önünde eylem yaptı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem sırasında fenalaşanlar oldu.

Düzce'de merkez ilçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde bir araya gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, bir süre önce faaliyetini durdurduğu öne sürülen kuyumcuya birikimlerini emanet ettiklerini belirtti.

KUYUMCUNUN EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Verdikleri para ve altınları geri almak istediklerini söyleyen grup, kuyumcunun evinin önünde eylem yaptı. Mağdurlar, kuyumcunun çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini iddia etti.

FENALAŞANLAR OLDU

Polis ekipleri, eylemin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında fenalaşan ve kanser hastası olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Fenalaşan kadına ambulansta müdahale edildi.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP ETTİLER

Bazı mağdurlar, kuyumcuya defalarca gittiklerini ancak çeşitli gerekçelerle oyalandıklarını öne sürdü. Saatler süren eylemin ardından mağdurlar, yetkililerden konuyla ilgili adım atılmasını ve haklarının teslim edilmesini talep etti.

Kaynak: DHA

