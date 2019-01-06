Düzce'de Ormanda Kadın Cesedi Bulunması

Düzce
'de öldürülerek cesedinin ormana bırakıldığı değerlendirilen kadının kimliği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı yolu Şifalısu mevkisindeki ormanlık alanda avcıların ceset parçaları bulması üzerine, Düzce Jandarma
Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma genişletildi.
Ekipler, cesedin 18 Aralık
2018'de kayıp ihbarı verilen Yığılca
ilçesi Naşlar köyünde yaşayan 33 yaşındaki Dilek Dağdelen'e ait olduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri, öldürülüp cesedinin ormana bırakıldığı değerlendirilen Dağdelen'in ölümünün, 18 gün önce Akçakoca
'nın Tahirli köyünde yaşayan Ömer Dal'ın şüpheli ölümüyle bağlantılı olduğu üzerinde duruyor.
Olay
Jandarma ekiplerinin, dün D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu Şifalısu mevkisindeki ormanlık alanda ava çıkan vatandaşların ihbarı üzerine yaban hayvanları tarafından parçalanmış halde bulduğu ceset, olay yeri incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderilmişti.
Akçakoca'nın Tahirli köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ömer Dal ise 18 Aralık 2018'de evinde ölü bulunmuş, Dal'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı.