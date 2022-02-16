Üye Girişi
Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

16.02.2022 12:17

Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü Düzce'de sabah saatlerinde sis nedeniyle güreş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde sis nedeniyle güreş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte yavaş ilerledi.

Düzce kent merkezi, sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde özellikle ana arterlerde araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sabah iş yerlerine ve okullarına giden vatandaşlar ve öğrenciler zorluk çekti.

Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sis nedir?

Yatay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir doğa olayıdır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis; zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri görülür.

Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

YORUMLAR
500

Tragger, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement