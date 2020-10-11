Düzce'de trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolunda seyreden Murat Ç. idaresindeki 54 KV 629 plakalı otomobil, METEK TOKİ Kavşağı'nda manevra yapan Bahri D'nin kullandığı 81 AAH 221 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Bahri D. yönetimindeki araçta bulunan Neslihan D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- Kaynak: AA
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