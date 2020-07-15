Düzce'de yanan 2 katlı evde 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Düzce'de yanan 2 katlı evde 4 kişi dumandan etkilendi

-Düzce'de yangın 3 saatte söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde 2 katlı ev alev alev yandı. Yangın 3 saatte söndürülürken, 4 kişi çıkan dumandan etkilendi.

Yangın Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hayri Bayram'a ait evde henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Yığılca ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale etti. 2 katlı evde çıkan yangını Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri 3 saatte kontrol altına aldı. Bu esnada dumandan etkilenen S.F., A.F., K.Y. ve U.E. bölgede bulunan ekipler tarafından tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.