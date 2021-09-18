Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce Merkez ilçe Beyköy Jandarma Karakol komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından yapılan denetimde TEM Otoyolu bağlantı yolunda yapılan yol kontrol devriyesinde Serdar E.'nün üzerinde yaklaşık 7 gram kubar esrar olduğu değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE