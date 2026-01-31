Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması - Son Dakika
Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması

31.01.2026 17:22
Düzce Belediyesi, Gazze'ye 23 bin bebek maması gönderdi, insani krize destek amacıyla.

Düzce Belediyesi öncülüğünde, Düzce Kent Konseyi, Filistin'e Destek Platformu ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirden temin edilen 23 bin paket bebek maması, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun ilgisi ve desteğiyle önemli yardım organizasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen gelirle hazırlanan mama paketleriyle özellikle Gazze'de yaşanan insani krizden etkilenen bebek ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedilerek, 23 bin paket mamanın yüklenen tırla yola çıktığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapılan yardımın insani sorumluluğun göstergesi olduğunu belirterek, "Mazlum coğrafyalara destek olmak evrensel vicdan görevidir. Organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlılık gösteren Düzceli vatandaşlara teşekkür ederim. Düzce'den Gazze'ye uzanan bu anlamlı yardımın, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni ederim. Benzer destek çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

