845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

12.11.2025 13:09  Güncelleme: 14:13
12 Kasım 1999 akşamı saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biriyle sarsıldı. 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler, afetin 26. yılında dualarla anıldı.

Kaynaşlı merkezli 7.2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü, 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 26'ncı yılında ilçe merkezindeki Deprem Şehitliği'nde program düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kabirlere çiçek bıraktı.

Düzce depreminin sembol karesi, AA fotomuhabiri Abdurrahman Antakyalı tarafından çekilmişti.

"YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ÇIKARMAMIZ GEREK"

Aslan, gazetecilere, depremin 26. yılını idrak ettiklerini belirterek, "Bu deprem annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi bizden ayırdı. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii hayat orada durmadı, devam etti. Geldiğimiz noktada devletimizin güçlü desteği, politikaları ve Düzcelilerin azmiyle kentimiz sendelediği yerden yeniden ayağa kalktı. Yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamız gerekir. Afetler ve özellikle deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve bunlarla yaşamak zorundayız." dedi.

Vali Aslan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

DUALAR EDİLDİ

Kaynaşlı Kızılay Toplum Merkezi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Aslan, depremden sonra ilçe statüsü kazanan Kaynaşlı'ya atanan ilk kaymakam olan ve şu anda merkez valiliği ile mülkiye başmüfettişliği görevini yürüten Hamdi Bilge Aktaş'a, Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından verilen "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

Kaynak: AA

Düzce

