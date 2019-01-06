Son Dakika Haberleri: Düzce Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

Düzce Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

33 dakika önce

Düzce'de, otomobilin gizli buzlanma nedeniyle duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce'de, otomobilin gizli buzlanma nedeniyle duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Ergün Sağlam idaresindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Ercan Aydın idaresindeki 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüleri Ergün Sağlam ve Ercan Aydın ile anne Selma Aydın ve çocukları Selimnur, Doğukan ve Semih Aydın yaralandı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Aydın, Düzce, Güncel
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