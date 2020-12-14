Düzce'nin içme suyu hattı için 5 milyon 174 bin lira ödenek onaylandı - Son Dakika

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin 6 ilçesi ve 7 köyüne yapılacak olan içme suyu hattı için 5 milyon 174 bin liralık ödeneğin onaylandığını bildirdi.

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyu hattı aciliyetine binaen geçen ay taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

Keşir, Düzce'nin Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez ve Yığılca ilçeleri ile 7 köyüne yapılacak olan içme suyu hattı için talebin yapılan görüşmeler neticesinde, 1 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 5 milyon 174 bin lira olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından onaylandığını ifade etti.

Keşir ayrıca Bakan Kurum ile İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür etti.