Düzce'nin zam şampiyonu salatalık oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Ağustos ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 28,84 ile Salatalık olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde-18,31 ile Domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. TÜFE bir önceki aya göre Ağustos ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 0,99 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,86 olarak artış gerçekleştiğini bildirdi.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Ağustos ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 28,84 ile Salatalık olurken, onu yüzde 16,59 artış ile patlıcan, 15,09 artış ile Kabak, 15,09 artış ile limon ve 14,16 artış ile şehir içi nakliye ücreti takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde-18,31 ile Domates olurken onu yüzde -11,66 ile kavun, yüzde -9,37 karpuz, yüzde -8,68 ile erkek için tişörtü ve yüzde -6,64 ile çocuk tişörtü yer aldı. - DÜZCE