Düzce Üniversitesi "2. Kariyer Günü" etkinliği - Son Dakika

Düzce Üniversitesi "2. Kariyer Günü" etkinliği

24.03.2021 09:05
Düzce Üniversitesi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "2. Kariyer Günü" etkinliği, çevrim içi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "2. Kariyer Günü" etkinliği, çevrim içi gerçekleştirildi.

Program, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ve DÜ Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Birçok sektörde faaliyet gösteren kurum ve firma yetkililerinin katıldığı programın birinci gününe konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, öğrencilere kariyer planlamasına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Öz geçmişinin öğrencilerle paylaşılmasının ardından konuşan Velioğlu, AA'nın Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla cumhuriyetin ilanından önce kurulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının, Türkiye'deki medyanın bel kemiği olduğunu vurgulayan Velioğlu, kurum hakkında bilgiler verdi.

AA'nın kurumsal işleyişiyle ilgili yapılan diğer çalışmaları anlatan Velioğlu, daha sonra kariyer yolculuğuyla ilgili görüşlerini öğrencilere aktardı.

"Önemli olan burada kendinizi tanımanız"

Kişinin kariyeri boyunca engellerle karşılaştığına dikkati çeken Velioğlu, "Bu engelleri aşmak için çaba sarf ediyoruz. Sınavlara giriyoruz. Çocukluğumuzdan beri bir sınav telaşındayız. Kariyerimizdeki geleceğimiz için sürekli bir sınav ortamındayız. Kariyer yolculuğu dolambaçlı bir yol. Bu yol bazen daha da uzun olabiliyor. Önemli olan meşakkatli bu yolculukta neler öğrendiğimiz, kendimize neler katabildiğimiz. Hangi işi yapmak istiyoruz, nerede başarılı olabiliriz? Bunları iyice değerlendirip bir kariyer planlaması yaptık mı? Önemli olan burada kendinizi tanımanız, kendinizi yetiştirmeniz. Vaktimizi nasıl geçirdik, kendimizi yetiştirmek için neler yaptık? Bunlar da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Velioğlu, kişinin hayalindeki iş için planlamasını yapmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Planlarımızı hayata geçirmek için adımlar atmalıyız. Ne istediğimizi ve bu hedefe ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Girişken olmalı ve kendimize güvenmeliyiz." dedi.

"Sevdiğimiz işi yapmalıyız"

İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili görüşlerini paylaşan Velioğlu, "Tutuk bir davranış sergilememeli. Kendimizi karşımızdakine iyi bir şekilde anlatabilmeliyiz. Montaigne, 'Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder.' diyor. Biz amacımıza ulaşmak için her türlü yolu denemeli, düz bir kişi olmamalıyız. Yaptığımız mesleğin tüm gereksinimlerini taşımalıyız." diye konuştu.

Velioğlu, denemekten vazgeçmemenin başarı için şart olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Başarısız olsak dahi denemekten vazgeçmemeliyiz. Julie Andrews, '19 kez başarısız olmuşsanız bile 20'nciyi deneyebilmelisiniz.' diyor. Denemekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Sevdiğimiz işi yapmalıyız. Ben o açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Ortaokul yıllarımdan beri hayalim olan gazeteciliği yapıyorum. Şu ana kadar hiç pişman değilim. 'Tekrar dünyaya gelseniz, hangi işi yapmak istersiniz?' diye sorulsa ben yine gazeteci olmak isterdim. Sevdiğiniz işi yapmak ileriki yaşamınızda sizi mutlu edecektir."

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Velioğlu, hayatındaki dönüm noktasının "vazgeçmemek" olduğunu sözlerine ekledi.

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi '2. Kariyer Günü' etkinliği - Son Dakika


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