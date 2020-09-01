Düzce Valiliği'nden orman yangını uyarısı - Son Dakika

Düzce Valiliği, bölgenin meteoroloji verilerine göre, 15 gün boyunca orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıdığını belirtilerek, il genelinde piknik alanları dahil saat 20.00'den sonra ateş yakılmaması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce'de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk oluşturan sıcak havanın özellikle havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda çıkan, anız ve kırsal alan yangınlarının bazen ormanlarla birlikte yerleşim yerlerini, hatta köyleri tehdit ettiği belirtildi.

Yangına zemin oluşturmamak adına özellikle yer yer kuvvetli rüzgarın çıktığı ve nisbi nemin düşük olduğu bugünlerde anız yakılmaması, orman içerisinde ve yakın yerlerde vatandaşların ateşle ilgili faaliyetlerden uzak durmaları gerektiği vurgulanarak, "Gösterilen piknik alanlarının dışında piknik ateşi yakılmaması, yakılan piknik ateşinin söndürülmesi ve saat 20.00'den sonra piknik alanları dahil ilimiz genelinde hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerekmektedir. Ayrıca orman yangınlarına sebebiyet verenler tespit edilerek kanunda öngörülen cezai müeyyideler uygulanacak ve meydana gelen zarar da kendilerinden tazmin edilecektir." ifadesi kullanıldı.