Düzce Valisi Atay'dan maske denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirdi.

Vali Atay, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile ilçe merkezinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yaptı.

Esnaf ve vatandaşlara maske takma konusunda uyarılarda bulunan Vali Atay çocuklara da maske dağıttı.

Vali Atay daha sonra Cumayeri ilçesine geçerek burada bir takım denetimlere katıldı.