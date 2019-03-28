Son Dakika Haberleri: Düzceli Haltercilerden Türkiye Rekoru

Düzceli Haltercilerden Türkiye Rekoru

50 dakika önce

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 altın 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 altın 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Antalya'nın kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda yapıldı. Şampiyona 45 ilden 412 erkek ve 247 bayan olmak üzere toplam 659 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın önderliğinde Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ve U-15 73 kilo erkeklerde toplamda Türkiye rekoru kırdılar.

Bayanlarda 45 kiloda Tülay İlhan ve 55 kiloda Sedef Şafak Türkiye birincisi, erkeklerde ise 73 kiloda Ulaşcan Kurnaz üçüncü, +105 kiloda Muratcan Cengeltepe ikinci olurken, U-15 erkekler 73 kiloda yarışan Anıl Durmaz ise Türkiye rekorunu toplamda 9 kilo geliştirerek yeni rekorunun sahibi oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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