Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı - Son Dakika
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Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı

27.02.2022 14:07

Osmaniye'de, Kadirli Belediyesince düzenlenen festivalde 15 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı.

Osmaniye'de, Kadirli Belediyesince düzenlenen festivalde 15 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı.

Öğretmenevi yanındaki alanda düzenlenen 7. Sucuk Ekmek Festivali, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve protokol üyelerinin ızgara ateşini yakmasıyla başladı.

Alandaki 17 ayrı noktada kurulan ızgaralarda pişirilen 2 ton sucuk, ücretsiz dağıtıldı. 15 bin sucuk ekmek, kısa sürede tükendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festivali Kovid-19 ve Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle iki yıldır düzenleyemediklerini belirtti.

Bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Tarhan, sucuk ekmeğin markalaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tarhan, herkesi bu sucuğu tatması için Kadirli'ye beklediklerini belirtti.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde halk oyunları ve animasyon gösterileri de sunuldu.

Festival kapsamında çocuklar kendilerine yönelik yarışmalarla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı
Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı
Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı

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Öğretmenevi, Ömer Tarhan, Osmaniye, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzenlenen festivalde 15 bin sucuk ekmek dağıtıldı - Son Dakika


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