Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor

Zonguldak\'ta batan gemiden bir acı haber daha

Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli futbolcu için Milan ile bir kez daha masaya oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFERİ 7-8 MİLYON EUROYA BİTİRMEK İSTİYOR



Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesiyle Milan'ın önümüzdeki ay görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin amacı transferi 7-8 milyon euro bandında bitirmek.

DZEKO TEMASI KESMEYECEK

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da bu süreçte vatandaşı Krunic'i kadrosuna katabilmek için sürekli temasta bulunacak.