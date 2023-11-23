Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli futbolcu için Milan ile bir kez daha masaya oturacak.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesiyle Milan'ın önümüzdeki ay görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin amacı transferi 7-8 milyon euro bandında bitirmek.
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da bu süreçte vatandaşı Krunic'i kadrosuna katabilmek için sürekli temasta bulunacak.
Son Dakika › Futbol › Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor - Son Dakika