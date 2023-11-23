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Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor - Son Dakika

Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor

Fenerbahçe, Milan ile Rade Krunic'in transferi için pazarlıklarına yeniden başlıyor. İtalyan devi bu kez futbolcunun satışına sıcak bakarken, süreçte Edin Dzeko da vatandaşı ile sık sık temasta olacak.

23.11.2023 - 10:22,  Güncelleme: 11:11
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Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli futbolcu için Milan ile bir kez daha masaya oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFERİ 7-8 MİLYON EUROYA BİTİRMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesiyle Milan'ın önümüzdeki ay görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin amacı transferi 7-8 milyon euro bandında bitirmek.

Dzeko da devrede! Fenerbahçe, Krunic transferini bitmeye bu kez çok yakın

DZEKO TEMASI KESMEYECEK

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da bu süreçte vatandaşı Krunic'i kadrosuna katabilmek için sürekli temasta bulunacak.

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor - Son Dakika
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