Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovaya düştü - Son Dakika
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Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovaya düştü

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Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

09.06.2024 16:02
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Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovana düştü

SÜT DOLU KOVANIN İÇİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovana düştü

DURUMU AĞIR

Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovaya düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hastanede yaşam savaşı veriyor! 1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovaya düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ozan çokbilen: Keşke vefat etse bu çirkin dünyadan kurtulup cennete gitse.Ailesinde çocuk çoktur zaten doldururlar yerini 9 38 Yanıtla
    Bir rüya null: dile kolay geliyor ama ne zor bi acı ailesi için. ancak öldüğünde bu şekil bir teselli uygun olurbay çokbilen 6 0

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