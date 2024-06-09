Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da BRICS oturumuna katılacak! Çantasında çok önemli konu başlıkları var - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da BRICS oturumuna katılacak! Çantasında çok önemli konu başlıkları var

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya\'da BRICS oturumuna katılacak! Çantasında çok önemli konu başlıkları var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'ya ziyarette bulunacak. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek olan Bakan Fidan'ın çantasında Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler olacak. Görüşmelerde ayrıca ekonomik ve ticari iş birliği ile turizm konusu da masaya yatırılacak.

09.06.2024 17:54
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rus yetkililerle görüşecek, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek BRICS+ Oturumunda yer alacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek! Çantasında çok önemli konu başlıkları var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

DIŞ POLİTİKA VE TİCARET MASADA OLACAK

Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek. Görüşmelerde ekonomik ve ticari iş birliği önemli yer teşkil edecek. Taraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmalar ile karşılıklı yatırımların arttırılması çabalarını sürdürecek.

TURİZM ANA GÜNDEM MADDELERİ

İki ülke arasındaki turizm konusu da Türk ve Rus halkı arasında en önemli etkileşim kanallarından biri olarak biliniyor. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı, 2023'te yüzde 20 artarak 6 milyon 313 bin 675'e ulaştı. Bakan Fidan'ın, ziyaret sırasında Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek! Çantasında çok önemli konu başlıkları var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BRICS+ OTURUMU

Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularının ele alınacağı BRICS+ Oturumuna BRICS üyelerine ek olarak 15 ülke (Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Küba, Laos, Moritanya, Nijerya, Tayland, Sri Lanka, Venezuela ve Vietnam) davet edildi. Bakan Fidan'ın bu toplantı marjında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2018'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen 10. BRICS Zirvesi marjında BRICS+ Oturumuna katılmıştı. BRICS Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden devralmıştı. Rusya Dönem Başkanlığının teması, "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" olarak belirlenmişti. 16. BRICS Zirvesi'nin 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Güney Kafkasya, Sergey Lavrov, Hakan Fidan, Ukrayna, Suriye, Libya, Gazze, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da BRICS oturumuna katılacak! Çantasında çok önemli konu başlıkları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: şu savaşları bitirin artık lütfen 5 0 Yanıtla
    Sabri İnce: Bitmez kardeşim ,gönül ister ki bitsin ama bitmez. savaşlar olacak ki birileri rahat etsin ,zenginlikler oraya aksın. 8 0

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