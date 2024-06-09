Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor - Son Dakika
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Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

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Seçimden zaferle ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde 3. dönemine başlayan Koç, ''Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor'' dedi.

09.06.2024 20:09  Güncelleme: 20:27
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimden Ali Koç galip çıktı. 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alan Koç, seçim zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KONGREDE DE GÖSTERDİK"

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"FENERBAHÇE ÇAĞI BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor.

"KIRGINLIKLAR BİTSİN"

Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkesin bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz. Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"RİVA'DA SONUÇLARDAN MEMNUN OLMAYAN BİRİ VAR"

Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun! Sesimizi değil, gücümüzü yükseltmek için ilerleyeceğiz.

"GÜCÜMÜZÜ YIKMAK İSTEDİĞİMİZ SİSTEME HARCAYALIM"

Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE!"

Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe!"

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • TURGAY KAYAOĞLU: yalı bebesi parayla satın aldığı kişilerin oyuyla başkan seçildi Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun 5 yıldız yüklenmeye başladı 102 33 Yanıtla
  • Abdullah Sağdıç: Hicbir kulup onune geleni kongre uyesi yapmiyor. Katilim %58 de. Kendi kitlesini bu denli kandiran baska bir insan gormedim. (Futbol icinde:)) 66 25 Yanıtla
    Mesut Biner: Ne biliyorsun da konuşuyorsun acaba 2 2 daha kaç yapıyor hele bi yazda görelim hesap makinesine bakmadan kim önüne geleni üye yapıyor FB ilk üye olmak için 75 bin lira veriyorsun senelik de 750 TL peki Galatasaray'a ne veriyorsun senede sadece 1000 TL yani senin anliyacağin parası olan üye oluyor önüne gelen değil 18 33
  • FIRAT: Altı yıldır ne yaptın bende bu milleti anlamıyorum kardeşim bir insan başarısızsa gitmesi lazım Aziz başkan bu ateşi fitillemese inanın Ali Koç un aklı başına gelmezdi bence bu sende hüsran olacak 50 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Haziran temmuz aylarına girdiğimize göre fenerlilere sevdikleri soruyu soralım:O sene bu sene mi ha? Söyleyin. O sene bu sene mi :))))) 47 11 Yanıtla
  • M P: Yazık fenere. Siz şampiyonluğu artık iyice unutun 40 9 Yanıtla
  • ersen temel: sanki Cumhurbaşkanı seçildi havalara bak 38 10 Yanıtla
  • Sabri İnce: Koç'un tekrar seçilmesine en çok GS sevinmiştir . Hayırlı olsun eski oyuncağınız ile oynamaya devam:))) 40 6 Yanıtla
  • Erkut Köse: Leyleğin ömrü lak lak’la geçer 33 10 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null: İnşallah birlik beraberlik bugün itibariyle başlar. Lafta kalmaz icraate dökülür. Aziz başkan her daim saygıyı hak ediyor. Umarım Fenerbahçe'ye desteğe devam eder. Birlik ve bareberlikle HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENERBAHÇE.. 13 24 Yanıtla
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