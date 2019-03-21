Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'da Antalya Kampı Yarın Başlayacak

E. Yeni Malatyaspor'da Antalya Kampı Yarın Başlayacak

43 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını belirterek, "Antalya kampına sakatlıktan çıkan oyuncularımız da katılacak.

E. Yeni Malatyaspor'da Antalya Kampı Yarın Başlayacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını belirterek, "Antalya kampına sakatlıktan çıkan oyuncularımız da katılacak. Kamara ise doktorların tavsiyesi, bizim de onayımız üzerine 2 gün gecikmeli gelecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 37 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, milli ara için verilen 5 günlük iznin ardından yarın Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Malatya ekibinde sakatlıkları düzelen Mina ve Bifouma'nın da Antalya kampına katılacağı, İstanbul'da tedavisi süren Kamara'nın ise doktorların tavsiyesiyle çalışmalara 2 gün gecikmeli katılacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya ekibi, yarın Antalya Belek'te toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar 8 günlük kamp sürecinde 1'de hazırlık maçı oynayacak. Malatya ekibinde kamp süreci sakat oyuncuların dönecek olması teknik heyeti memnun ederken, takımdaki forma rekabetini de yeniden kızıştıracak.

"Kamara tedavisi bittikten sonra kampımıza katılacak"

Takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, milli aradan karlı çıkmak istediklerini söyledi. Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını kaydederek, "Takımımız milli araya moralli girdi. Gerek sakatlıklar, gerekse de form düşüklüğünden dolayı 7 haftalık bölümünde galip gelemediğimiz ligde son oynadığımız Ankaragücü'nü kazanarak oldukça rahatladık. Milli arada kendimizi yenileme ve sakatlarımızın yeniden dönmesi bakımından önemli buluyorum. Bu anlamda Mina ve Bifouma çalışmalara katılacak, Kamara ise doktorların tavsiyesiyle 2 gecikmeli katılacak. Kamara'nın bilindiği üzere dizinde ödem var ve tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Doktorlarıyla sürekli görüşüyoruz. Bize sakatlığının tedavisine 2 gün daha devam edip, tamamen iyileşmiş şekilde kampa göndermenin doğru olacağını söylediler. Biz de tavsiyeye olumlu yanıt verdik. Kamara tedavisi bittikten sonra kampımıza katılacak" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Malatya, Yeni Malatyaspor, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kameni'den Comolli'ye Rest: Paramın Tamamını Verin 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar İrfan Can Kahveci, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 12:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'da Antalya Kampı Yarın Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]