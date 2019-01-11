Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'da Mircea Lucescu Sürprizi

E. Yeni Malatyaspor'da Mircea Lucescu Sürprizi

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren E.Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti.

E. Yeni Malatyaspor'da Mircea Lucescu Sürprizi, System.String[]
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren E.Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti.

Mircea Lucescu, E.Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Sportif Direktör Ali Ravcı, Teknik Direktör Erol Bulut ve kulüp yardımcı antrenörleri tarafından karşılandı. E.Yeni Malatyaspor'un ligde ve kupada başarılı gidişatının memnuniyet verici olduğunu aktaran Rumen hoca, teknik heyet ve futbolcularımıza Süper Lig'de ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında başarılar diledi. Yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Türk futbolunun geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Antalya, Mircea Lucescu, Yeni Malatyaspor, Spor
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