EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar - Son Dakika

EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

12.10.2020 23:05

EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup öğrenci, telefonların çektiği yüksek rakımlı tepeye çıkarak Eğitim Bilişim Ağına bağlanarak ders işliyor.

EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup öğrenci, telefonların çektiği yüksek rakımlı tepeye çıkarak Eğitim Bilişim Ağına bağlanarak ders işliyor.

İlçe merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında olan Esendere beldesine bağlı Yılmaz ve Gözlüce mahalleleriyle Soğanlı ve Yamaç mezrasında yaşayan yaklaşık 80 öğrenci, köyün yanında bulunan yüksek rakımlı tepeye çıkarak EBA'ya ulaşabiliyorlar. Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine milyonlarca öğrenci evlerinde internete bağlanıp EBA'dan derslerini takip etmeye başlamıştı. Kırsalda yaşayan bir grup öğrenci de her gün yerleşim alanının yakınındaki yüksek rakımlı tepeye çıkarak ders işliyor.

Çıktıkları tepede sosyal mesafe kuralına uyarak oturan öğrenciler, burada EBA'ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışıyor.

Köyün öğrencileri, kış mevsimi gelmeden yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Yılmaz Mahallesi Muhtarı Mahküm Karael ise mahallelerde yaklaşık 80 öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bu öğrencilerimizin bir kısmı Esendere'ye gidiyor, bir kısmı ise Güvenli köyüne gidiyor. Buranın kışı sert olduğu için öğrencilerimize bu konuda yardımcı olmak gerekir. Burada telefon şebekeleri çekmediği için öğrencilerimiz baya zorlanıyorlar. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamaları için GSM operatörlerinin köyümüze baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Bu çocuklar ülkenin gelecekleri, bunlara en iyi şekilde katkı sağlanmalıdır. Bu şebeke sıkıntısını gidermek için herhangi bir GSM operatörü gelirse, baz istasyonu için yer hibe edeceğiz. İnşallah Hakkari Valimiz ve Yüksekova Kaymakamımız yaşanan şebeke sıkıntılarını kısa sürede giderir. Şimdiden hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

3 öğrenci velisi İsa Sevinç de, öğrencilerin her gün zorluk içerisinde EBA sistemine girmek için tepeye çıktıklarını belirterek, "Burada büyük bir şekilde şebeke sıkıntısı çekiyoruz. Buranın kışı sert geçiyor. Onun için kış gelmeden bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Muhtarımız dediği gibi eğer buraya bir baz istasyonu kurulursa, yer kesinlikle hibe edilecektir. Biz kendi vatandaşlarımızla da konuştuk. İnşallah geldiklerinde muhtarımızın girişimleri ile kendilerine her şekilde yardımcı olacağız. Burada Hakkari Valimiz, Yüksekova Kaymakamımızdan tek talebimiz şebekenin getirilmesi için bize destek versinler" diye konuştu.

EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar
EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar
EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar
EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

Eğitim Bilişim Ağı, Cep Telefonu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EBA'ya girebilmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar - Son Dakika

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