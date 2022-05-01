EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

01.05.2022 11:18

ERZURUM'da çarpışan 2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut (54) dün toprağa verildi.

ERZURUM'da çarpışan 2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut (54) dün toprağa verildi. Kazada aracı kullanan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Diğer aracın sürücüsü Özkan Ölmez (51) ise kusurlu bulunarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 28 Nisan akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yolun yanındaki Oltu Çayı'na uçtu. Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarmadan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun'un, ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenleri bulundu.

Sevinç Bulut ile Büşra Tosun dün Olur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. AFAD, JAK, SAK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine Şenkaya'daki Jandarma Komando ekipleri de destek veriyor. Ekipler, Oltu Çayı'nın geçtiği HES'in kapaklarını 15 dakika kapatıp suyun debisini düşürerek arama çalışmalarını hem suda hem de kıyı boyu sürüyor.

Öte yandan olay günü kendi imkanları ile kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

YORUMLAR
500
Trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi Trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi EBE BÜŞRA İLE ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ EBE BÜŞRA İLE ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement