Abonelik sistemini açtıktan sonra aylık 100 bin TL'nin üzerinde gelir elde ettiği konuşulan sunucu Ece Erken, havuz başında bikinili çekim yaptığı sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Scooter kullanan oğlu bir anda havuza girince Erken büyük panik yaşadı.
Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabı için havuz başında bikinili video çektiği sırada oğlu da scooter ile havuz kenarında vakit geçiriyordu.
Çekim devam ederken scooter kullanan oğlunun bir anda dengesini kaybederek havuza girdiği görüldü. O anları fark eden Ece Erken, büyük panik yaşayarak hızla arkasına döndü.
Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erken'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Videoda, olayın ardından Ece Erken'in oğlunun durumunu kontrol etmek için hızla havuz kenarına yöneldiği görüldü.
Son Dakika › Ece Erken › Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada - Son Dakika
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