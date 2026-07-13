Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Abonelik sistemini açtıktan sonra aylık 100 bin TL'nin üzerinde gelir elde ettiği konuşulan sunucu Ece Erken, havuz başında bikinili çekim yaptığı sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Scooter kullanan oğlu bir anda havuza girince Erken büyük panik yaşadı.

ÇEKİM SIRASINDA BEKLENMEDİK OLAY

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabı için havuz başında bikinili video çektiği sırada oğlu da scooter ile havuz kenarında vakit geçiriyordu.

SCOOTER İLE HAVUZA GİRDİ

Çekim devam ederken scooter kullanan oğlunun bir anda dengesini kaybederek havuza girdiği görüldü. O anları fark eden Ece Erken, büyük panik yaşayarak hızla arkasına döndü.

O ANLARI PAYLAŞTI

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erken'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Videoda, olayın ardından Ece Erken'in oğlunun durumunu kontrol etmek için hızla havuz kenarına yöneldiği görüldü.