Ecem Güzel 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek
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Galatasaray sporcusu olan milli yelkenci Ecem Güzel, Japonya'da yapılan Laser Radial Dünya Şampiyonası'nda 10. olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
sporcusu olan milli yelkenci Ecem Güzel
, Japonya
'da yapılan Laser Radial Dünya Şampiyonası
'nda 10. olarak 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen Güzel, yelken şubesinin olimpiyatlarda yer alacak ilk kadın sporcusu oldu.
Milli yelkenci Ecem Güzel, 19-24 Temmuz tarihleri arasında Sakaiminato-City Japonya'da düzenlenen Laser Radial Dünya Şampiyonası'nda 10. olarak tamamladığı yarış sonunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na seçilme başarısı gösterdi. Ecem, 49 ülkeden 111 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada elde ettiği 120 net puanla 10. sırada yer aldı.
Olimpiyat seçmesini kazanan ilk yelken sporcusu olan Ecem, aynı zamanda Galatasaray Yelken Şubesi'nden Olimpiyatlar'a katılacak ilk kadın sporcu olarak da tarihe geçti. - İSTANBUL
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