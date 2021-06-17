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Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu - Son Dakika

Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu

17.06.2021 14:26

Sen Çal Kapımı, dün akşam yayınlanan 41. bölümünde yer alan öpüşme sahnesiyle yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide yıllardır birbirinden ayrı olan Eda ve Serkan, tartışırken bir anda öpüşmeye başladı. Çiftin öpüşme sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, kısa bir süre önce sezon finali vererek izleyicisine veda etmişti. Kısa bir aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı, dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

EDA VE SERKAN ÖPÜŞTÜ

Yıllar sonra yine bir araya gelen Eda ile Serkan arasındaki köşe kapmaca yeniden başladı. Eda'nın kızı Kiraz'la ilgili sırrı çözmeye çalışan Serkan, Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapmaya başladı. Bir araya geldiklerinden sürekli tartışan Eda ve Serkan birbirine karşı yelkenlerini indirmeye başladı. Yeniden mutlu olmak isteyen Serkan, "Sana aşığım Eda" diyerek aşkını haykırdı ve Eda'yı dudağından öptü. Kısa sürede geri çekilen ve yaptığının hata olduğunu söyleyen Serkan, Eda'nın kendisini öpmesiyle şaşkına uğradı.

İkilinin yeniden bir araya geldiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan dizi için "Bu anı çok beklemiştik" yorumları yapıldı.

İşte dizi için atılan bazı tweetler...

Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu

Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu - Son Dakika Magazin


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