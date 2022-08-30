Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

30.08.2022 09:02
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilere Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmaya devam ediyor.

Edirne Belediyesi, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilere Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan personele belgeleri düzenlenen törenle takdim etti. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenen törene 363 personel katıldı.

Başkan Gürkan belge almaya hak kazanan personeli tebrik etti.

Basketbolda hazırlık maçı oynandı

Keşan Belediyespor Basketbol Takımı hazırlık maçında Lüleburgaz Akademispor'u 82-74 mağlup etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporcuları tebrik ederek, başarının devamını diledi.

Sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, "Kulübümüz ilk önce yaklaşık 6 takımın katılacağı Yerel Lig'de mücadele edecek, sonrasında da burada başarılı olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselecek. Biz takım olarak buna gönülden inanıyoruz ve başaracağız." ifadelerini kullandı.

TBB tarafından ihale semineri verildi

Keşan ilçesinde, Türkiye Belediyeler Birliği'nce (TBB) ihale birimi personeline seminer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak personele konuyla ilgili bilgiler verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar da belediye ekiplerinin güncel gelişmeler ve yönetmelikler ile ilgili süreçleri yakından takip etmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Belediyenin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Özçınar, "Belediyemizde yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, eksiksiz, zamanında ve sorunsuz şekilde sürdürülmesi bizim için çok önemli. Vatandaş memnuniyetine önem verdiğimiz ölçüde aynı zamanda belediye personelimizin eğitimini de önemsiyoruz." diye kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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