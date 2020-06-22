Edirne'de arabada sinema etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Edirne'de arabada sinema etkinlikleri düzenlenecek

Edirne'de arabada sinema etkinlikleri düzenlenecek.

Edirne'de arabada sinema etkinlikleri düzenlenecek. Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için arabada sinema etkinlikleri yapılacak. Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'ndeki Eski Keresteciler Sokağı'nda, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla gerçekleşecek etkinliklerin ilki, 27 Haziran Cumartesi saat 21.30'da "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında 4 Temmuz 'da "Uzun Hikaye",11 Temmuz'da "Üç Arkadaş", 18 Temmuz'da da "Uçurtmayı Vurmasınlar" isimli filmlerin gösterimi yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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