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Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

18.07.2021 13:51
Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden dışarıya atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden dışarıya atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde arama yapmak için gittiği bir evin penceresinden dışarıya okul çantası atıldığını fark etti.

Ekipler çantada 13 poşette 681,34 gram eroin, 2 poşette 51,84 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Y.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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