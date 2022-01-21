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Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı - Son Dakika

Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı

21.01.2022 14:26

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havalar Edirne üzerinden yurda giriş yaptı. Sıcaklığın eksi derecelere düştüğü kent, kuvvetli kar yağışların etkisiyle adeta beyaza büründü. Öte yandan yağışların etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

İSTANBUL'DA DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor. Edirne'den yurda giriş yapan yağışın saatler içerisinde İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞININ ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKILMAMALI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. AFAD, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı" sözleriyle vatandaşları uyardı.

İşte beyaza bürünen kentten manzaralar;

Edirne'den yurda giren kuvvetli kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Etkisi günlerce sürecek
Edirne'den yurda giren kuvvetli kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Etkisi günlerce sürecek
Edirne'den yurda giren kuvvetli kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Etkisi günlerce sürecek
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Lalapaşa, İstanbul, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı - Son Dakika
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