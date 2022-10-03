Edirneli Besici: 7 Lira 50 Kuruşa Süt Satmak, Fizik Kurallarına Aykırı - Son Dakika
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Edirneli Besici: 7 Lira 50 Kuruşa Süt Satmak, Fizik Kurallarına Aykırı

03.10.2022 18:27

Edirne’de besicilik yapan Beynur Çavdar, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na anlatırken "10 lira 50 kuruşa mal edip 7 lira 50 kuruşa süt satmak, fizik kurallarına aykırı. ‘Süte zam yaptık’ diyorlar. 7 lira 50 kuruştu süt, tekrar çıkıp açıklıyorlar; 7 lira 50 kuruş. Bizimle dalga geçer gibi. Senaryo var işin içinde" dedi.

Edirne'de besicilik yapan Beynur Çavdar, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na anlatırken "10 lira 50 kuruşa mal edip 7 lira 50 kuruşa süt satmak, fizik kurallarına aykırı. 'Süte zam yaptık' diyorlar. 7 lira 50 kuruştu süt, tekrar çıkıp açıklıyorlar; 7 lira 50 kuruş. Bizimle dalga geçer gibi. Senaryo var işin içinde" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde besicilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, "Süt inekleri, neden kesiliyor? Ahıra girdiğinizde; besici, üreticilerle konuştuğunuzda anlıyorsunuz. Maliyetler çok yüksek. En önemli maliyet kalemi yem. Maliyet 10 lira 20 kuruş, süt 7 lira 50 kuruş. Ne olur bu iş" diye konuştu.

"EN UCUZ YEMDEN KULLANIYORUZ"

Edirneli besici Beynur Çavdar, süt hayvancılığında girdi maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"En ucuz yemden kullanıyoruz. Çuvalı 360 lira, 50 kiloluk yem. Kilosu geliyor 7 lira 20 kuruşa. 50 lira saman balyası. Onun da kilosu 2 liraya geliyor. En az 1 liralıkta arpa yiyorlar. Maliyetlerden dolayı silaj ekemedik ve alamadık. İşçilik ve elektriği işin içine katmıyoruz. 15 tane hayvanım vardı benim bir buçuk yıl öncesine kadar, ama şu anda yemleri ödeyemediğimizden dolayı kestire kestire 5 tane inek kaldı. Bu da kalmayacak herhalde bu gidişte, çünkü her ay açık veriyoruz. Sürdürebilirliği olmuyor bu işin. 10 lira 50 kuruşa mal edip 7 lira 50 kuruşa süt satmak, fizik kurallarına aykırı. 'Süte zam yaptık' diyorlar. 7 lira 50 kuruştu süt, tekrar çıkıp açıklıyorlar; 7 lira 50 kuruş. Bizimle dalga geçer gibi. Senaryo var işin içinde. Ben, sizin aracılığınızla Tarım ve Orman Bakanlığı'na sormak istiyorum. 'Ben halkıma ucuz süt ve et yedireceğim' demişti. Doğrudur, yedirsin. Ama ben kendim Yunanistan'a mı bağlıyım? Ben de üretim yapıyorum. Ben, bu sütü ve eti üretiyorum. 7 lira 50 kuruşa süt satarak, 10 lira 50 kuruşa mal ettiğim şeyi, nasıl ayakta kalabilirim? Ben de bunu soruyorum onlara. Çok ciddi bir olay. Acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu girdilerle, bu süt fiyatıyla bunun altından kalkamayız."

"KALA KALA 15 HAYVANIMIZ KALDI"

Besici Sedat Bilici de dayanacak güçlerinin kalmadığını belirterek, 30 kuruş destek artırımının az olduğunu ifade etti. Süt prim desteğinin 6 ay sonra ödendiğini kaydeden Bilici, "Sonumuz hüsran, git gide batıyoruz" dedi.

Besici Nebi Kasap ise kazanmadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Sonumuz kötü. Geçen sene hayvan çoktu, kala kala 15 hayvanımız kaldı. 45 taneye kadar hayvan bakıyorduk bu hükümet gelmezden önce. Şimdi 15 taneye düştük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Beynur Çavdar,

Büyükbaş hayvan yetiricisi Sedat Bilici,

Büyükbaş hayvan yetiricisi Nebi Kasap,

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Okan Gaytancıoğlu, Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirneli Besici: 7 Lira 50 Kuruşa Süt Satmak, Fizik Kurallarına Aykırı - Son Dakika

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