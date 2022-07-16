EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

16.07.2022 05:52

EDİRNE'de, dengesini kaybederek Tunca Nehri'ne düşen 1 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

EDİRNE'de, dengesini kaybederek Tunca Nehri'ne düşen 1 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı olarak güçlükle karaya çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sabaha karşı Tunca Nehri'nde, tarihi Tunca Köprüsü'nün yakınlarında 1 kişinin yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adı öğrenilemeyen ve dengesini kaybederek suya düştüğü öne sürülen kişiyi kurtarmak için AFAD ve sağlık ekipleri, botla suya indi. Debisi düştüğü için bataklığa dönen suda güçlükle ilerleyen AFAD ekipleri, nehre düşen kişiye ulaşarak bota taşıdı. Düşmenin etkisiyle yaralanan ve üşüyen gence, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, battaniye ile sarıldı. Alkollü olduğu düşünülen genç adam güçlükle karaya çıkarılırken, tedavisi için ambulansla Trakya Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Tunca Nehri, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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